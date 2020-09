Nepverpleegkundige Leroy S. vandaag voor rechter

liveDEN BOSCH - Bosschenaar (25) Leroy S. die dertien dagen als nepverpleegkundige op de corona-afdeling van het Bossche Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft gewerkt, staat vandaag voor de rechter. De zitting is inmiddels begonnen. Hieronder is de zaak live te volgen.

Het gaat om poging tot zware mishandeling en gebruik van een vals of vervalst geschrift. S. staat vandaag terecht tijdens een rechtszaak waarbij niet inhoudelijk op de zaak wordt ingegaan.

Advocaat Nigel Coffi ging voor de zitting (nog) niet in op vragen van het Brabants Dagblad. De verdachte geeft dinsdagochtend via een video-verbinding een toelichting tijdens de rechtszitting.

Het is onduidelijk of de advocaat vraagt of S. naar huis zou mogen in afwachting van een inhoudelijke zitting.

Pieter Baan Centrum

Er zijn nog veel vragen waarop S. eventueel vandaag een antwoord zou kunnen geven. Persofficier Janine Kramer is benieuwd waarom hij in het JBZ aan de slag ging. Volgens Kramer wil de Bosschenaar die is opgesloten in het Huis van Bewaring in Grave meewerken aan een onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Het onderzoek, dat zo’n zeven weken duurt, zal naar verwachting over een half jaar van start gaan.

Omgeving van verdachte

Voor die tijd kan een begin worden gemaakt met een zogenoemd forensisch milieuonderzoek, waarbij wordt gesproken met mensen uit de omgeving van de verdachte. Bij de opname wordt de verdachte onderzocht door een huisarts. Er is een zorgpsychiater beschikbaar die niet bij het onderzoek is betrokken.

De Bosschenaar werd op 18 mei opgesloten op verdenking van oplichting, valsheid in geschrifte en diefstal. Werkzaam op de speciale corona-afdeling van het JBZ heeft hij 25 tot 30 patiëntendossiers ingezien. Van die mensen zijn er zes overleden. Kramer zegt niet te weten of dat is gebeurd door rechtstreeks handelen van de verdachte.

Conducteursuniform

De Bosschenaar kreeg het voor elkaar om zonder de juiste papieren met een verpleegkundigenuniform en -pas in het JBZ te werken. Jaren geleden liep hij in treinen met een conducteursuniform.

Begin dit jaar vonden agenten in een Bossche box vier AED’s die werden vermist door de organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse, waar S. werkzaam was als vrijwilliger. Hij wordt ook verdacht van diefstal van portofoons tijdens festivals of evenementen waar hij als EHBO-medewerker aanwezig was.

Een woordvoerder van het JBZ zei onlangs dat er geen aanwijzingen zijn dat ‘het handelen’ van S. heeft geleid tot ‘schade of overlijdens’.