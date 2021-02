Nepverpleger mag naar huis, met een elektronische enkelband naar een tante

Bossche cadet vrijgespro­ken in zaak misbruik dronken militair op KMA

15 februari ARNHEM - Drie militairen waaronder een Bosschenaar zijn maandag vrijgesproken van een zedendelict met een collega-cadet. Tegen de nu 23-jarige en twee 24-jarige militairen was een voorwaardelijke celstraf van zes weken geëist voor ontucht die plaatsvond op de Koninklijke Militaire Academie in Breda in 2016. Daar waren zij destijds in opleiding. Volgens de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem is er onvoldoende bewijs.