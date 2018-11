Net gepensioneerde Bossche wint 100.000 euro

Maria (65) vertelt lachend: ,,Toen ik hoorde dat ik deze prijs had gewonnen, twijfelde ik of het wel echt was. ‘Ze hebben een fout gemaakt’, dacht ik. Inmiddels staat het op m’n rekening en sta ik weer met beide benen op de grond hoor. Ik ben net met pensioen. Misschien dat ik nu ik de tijd heb, er wat leuke reisjes van ga maken in Europa. En vorige week heb ik een jasje gekocht dat ik normaal gesproken te duur had gevonden. Toch lekker dat ik mijzelf daar nu eens op kan trakteren.”