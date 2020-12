Net toen Mark (42) financieel uit het dal kroop, gaf corona de genadeklap. En toch: ‘Ik heb nu vertrouwen en kracht om het op te lossen’

In het trappenhuis bij Mark van de Leur in Den Bosch staat een verhuisdoos. Stevig dichtgeplakt en voorzien van een adreslabel. Bestemming: Stockholm. In de doos zitten spullen voor zijn zoontje Jason die in maart 2 jaar oud wordt. Een geboren Bosschenaar, maar inmiddels woont hij bij zijn moeder - Van de Leurs toenmalige vriendin - in Zweden.