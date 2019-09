Netje Kleij en haar kruidenierswinkeltje: dat was een begrip in Barten Zuid

VIDEO Gemeenten gaan jongeren waarschu­wen voor frauderen met ID-bewijzen

13 september VUGHT - Zes gemeenten in de regio gaan hun jongeren extra waarschuwen voor identiteitsfraude. Jongeren uit onder meer Vught, Boxtel en Sint-Michielsgestel tussen de 16 en 22 jaar vinden binnenkort een brief daarover op de mat. Daar staat onder meer in dat ze hun identiteitsbewijzen of het persoonsbewijs van iemand anders niet mogen aanpassen of misbruiken. De straffen voor identiteitsfraude zijn niet mals.