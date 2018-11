Nico de Bont uit Vught restaureert Domtoren: ‘Yes, we gaan naar Utrecht toe!’

‘Willem de Torenwachter’ persoonlijk kwam vervolgens van de toren abseilend naar beneden, om de reservesleutel van de Domtoren te overhandigen aan wethouder Victor Everhardt. Die gaf de sleutel daarna in de handen van de uitverkoren aannemer, die het karwei mag gaan klaren: Nico de Bont uit Vught. Het bedrijf is al thuis op het Domplein, aangezien het ook al bezig is met de restauratie van de Domkerk.

Noodzakelijke restauratie

De feitelijke, hedendaagse torenwachter is gemeentelijk beheerder Jaap van Engelenburg. Hij was het in 2015 die als eerste in de gaten kreeg dat loslatend voegwerk en afbrokkelende stenen de onverbiddelijke voorboden waren van een noodzakelijke restauratie. Die gaat vijf jaar duren. Daarna kan de Domtoren er weer zeker vijftig jaar tegen. De laatste keer dat er groot onderhoud aan de toren is gepleegd, was in 1975.

Volledig scherm ‘Willem de Torenwachter‘ daalt abseilend neer uit de Domtoren. © Angeliek de Jonge

Directeur Boudewijn de Bont, kleinzoon van de grondlegger van aannemingsbedrijf Nico de Bont, zegt trots en verheugd te zijn met de binnengesleepte opdracht. De Bont heeft eerder al de Sint Jans in Den Bosch en de Eusebiustoren in Arnhem gerestaureerd.

Vakspecialisten

Het gaat in alle gevallen om natuursteenrestauraties, die vragen om vakspecialisten. ,,We hebben er de laatste jaren enkele tientallen jonge mensen speciaal voor opgeleid, die letterlijk op de steiger stonden in Arnhem toen ze hoorden dat we mogen beginnen aan de Domtoren. ‘Yes, we gaan naar Utrecht toe!’ is daar heel enthousiast geroepen.’’

Enorme steiger

Nog dit jaar wordt er begonnen met de voorbereidende werkzaamheden. De belangrijkste is de bouw van de enorme steiger om de toren heen, waarop straks een ploeg van 15 man aan de slag gaat. Het is overigens ook de bedoeling dat publiek straks met een lift omhoog kan, om het restauratiewerk van dichtbij te gaan zien. De feitelijke restauratie start in de zomer van 2019.

Nog eens tien personeelsleden van De Bont werken overigens niet in Utrecht, maar in Winterswijk. ,,Daar is een steengroeve, waar zij letterlijk de hele dag staan te hakken aan de natuurstenen ornamenten die nodig zijn voor de herstelwerkzaamheden in de toren. We proberen bij elke steen de best daarbij passende natuursteen te vinden. Vaak komt die uit België, Duitsland, of nog andere gebieden.’’

Roest