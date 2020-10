Nicolaaskerk Helvoirt als decor van lezing Tineke Steenbrink over kerkelijke muziek: ‘Het klinkt prachtig’

Zorgfraude: Den Bosch voorkomt betaling van ruim 1 miljoen euro

18 oktober DEN BOSCH - In de paar maanden dat bij de gemeente Den Bosch een speciale ambtenaar werkt die controleert op de rechtmatigheid van uitkeringen voor Wmo- en Jeugdwet, is al 63.500 euro teruggevorderd vanwege oneigenlijk gebruik. Ook kon worden voorkomen dat meer dan een miljoen euro werd uitgekeerd voor Jeugdwet-zorg terwijl daarvoor geen toestemming was gegeven of contract bestond.