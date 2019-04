Nicolette Kluijver, Henry Schut, Albert Verlinde en Dennis Weening in Den Bosch voor KWF-project

Zevende arrestatie na grootscha­li­ge autodief­stal in Den Bosch

16:35 DEN BOSCH/KERKDRIEL - In het onderzoek naar grootschalige autodiefstal in de regio Den Bosch heeft de politie dinsdag in alle vroegte opnieuw een verdachte opgepakt. Het gaat om een 31-jarige man uit Den Bosch. Eerder werden in deze zaak al zes mannen opgepakt.