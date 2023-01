Niels krijgt straks ‘eerste rang uitzicht’ op windturbines, ‘We hebben geen andere keuze’

Heroes Den Bosch haalt verster­king uit Letland om blessures in selectie op te vangen

Heroes Den Bosch heeft per direct de Letse guard Kaspars Vecvagars vastgelegd. De 29-jarige speler moet bij de landskampioen basketbal de komende tijd het gat invullen dat in de selectie van coach Erik Braal is ontstaan door de blessures van Boy van Vliet en Austin Price.

