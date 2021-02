‘Niemand huilt, want je komt nog terug’, automonteur Hans Renders is een begrip in Rosmalen

Kings of Colors wil niet alleen in Den Bosch, maar in heel het land platen beschil­derd zien

13:00 DEN BOSCH - Verspreid in en rond de Bossche binnenstad heeft Kings of Colors de afgelopen dagen bij tien winkels de platen voor ramen en deuren verfraaid met tekeningen, als onderdeel van #UsingWallsToBuildBridges. En er is nog genoeg werk te doen. In Den Bosch, maar ook daarbuiten als het aan Kings of Colors ligt.