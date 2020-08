Niet alleen de barbecue biedt warmte in de 24-uursopvang

,,Kijk uit voor dat vuur!” Dat zinnetje klinkt wrang in de Jan Palachstraat, vernoemd naar de Praagse student die zich in 1969 in brand stak, uit protest tegen de Russische bezetting. Maar woonbegeleider Faissal Aoulad Belkacem, die deze zomeravond hoofd Barbecue is, wil de rondrennende broertjes Kiano (6) en Jordinio (7) graag voor brandwonden behoeden. Ze hebben het al taai genoeg. Vandaag zijn ze op bezoek bij hun vader Kees (57), die in de gemeenschappelijke huiskamer aan de eettafel zit.