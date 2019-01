Niet alleen studenten kampen met problemen in de Zuiderschans: 'Verwarming valt hier gewoon al jaren uit'

,,Hoe kunnen de betrokken instanties stellen dat dit beeld 'niet de werkelijkheid' is? Het zijn gewoon leugens." Sorry, maar een ander woord heeft ze er ook niet voor. De bewoonster van een sociale huurwoning in de Zuiderschans is er wel klaar mee, als ze vorige week in de krant leest dat er 'geen reparatieverzoeken meer open staan' en dat de kapotte voorzieningen deels het gevolg van vandalisme is. ,,Gisteren deed het water het nog niet, vorige week deed de verwarming het een aantal dagen niet. Dan komt die suggestie dat sommige gebreken gewoon aan de studenten te wijten zijn, maar dit is al drie jaar het geval."

De bewoonster vertelt haar verhaal samen met de buurvrouw, in een afgeschermd deel van de Zuiderschans. In ongeveer vijftien appartementen daar zitten nog sociale huurwoningen van Zayaz, beheerd door Camelot. De deuren naar het deel waar de meer dan honderd studenten zitten in het voormalige verzorgingshuis, zijn dichtgetimmerd. Veel bemoeienis hebben deze bewoners dan ook niet met de internationale studenten in het andere deel. Maar wel delen ze dezelfde verwarmingsketel. En als er dus klachten zijn met die ketel, dan merken deze bewoners dat ook.

,,Die ketel valt al uit zolang ik hier woon", zegt de bewoonster en haar buurvrouw. En dat is dus respectievelijk 2,5 en drie jaar. Hoe vaak? ,,Eén à twee keer per maand. Maar dat is erger geworden sinds het pand weer volgestopt is met studenten." En dan zitten de bewoners dus soms wel drie tot vier dagen in de kou. Er is ook geregeld geen water, zoals gistermorgen. Erg happig om te reageren op de klachten van de studenten waren ze tot nu toe niet. En ook nu willen ze liever niet met hun naam in de krant. ,,Je bent uiteindelijk toch afhankelijk van de verhuurder", zegt één van hen. Maar het beeld dat alle reparaties voorbij zijn, dat schiet wel in het verkeerde keelgat en willen ze heel graag even rechtzetten.

,,Het is hier regelmatig een zooitje", zegt de één. Troep in de gang, geen toezicht en allerlei grote en kleine mankementen. ,,Voorbeeld: laatst lekte de brandslang. Het duurt een week voordat dat gemaakt wordt. De gang zeik- en zeiknat." Beheer komt er nauwelijks en een 24 uurs-storingsdienst bestaat er eigenlijk niet. ,,Als je belt, kom je bij een klantenservice in Limburg terecht. Daar weten ze niks van dit gebouw."

Geen mankementen

Ook de studenten blijven bij hun verhaal, zo laten ze weten. Hoe kan het toch dat er volgens Camelot en Zayaz geen mankementen meer zijn, opgevoerde kosten niet kloppen en het beeld in deze krant 'niet de werkelijkheid is', zoals in een antwoordbrief van de SP stond? ,,Het pand aan de Zuiderschans is een oud pand", zo laat een woordvoerder van Zayaz weten. ,,Samen met de gemeente en Van Neynsel willen we het tot de sloop en herbestemming van de locatie, inzetten om mensen toch een thuis te bieden. Ook al is het pand oud, samen met Camelot doen we er alles aan om bewoners er goed te laten wonen."

En of er nou 24 uur iemand te bereiken is, bij storingen? ,,Bewoners worden direct te woord gestaan, na 20.00 uur worden ze voor calamiteiten doorgeschakeld naar een medewerker. Die kijkt dan of het gaat om calamiteiten die de bewoning op dat moment onmogelijk maken: in dat geval handelen we direct. Daarover zijn afspraken gemaakt met aannemers en installateurs, die ook 's avonds komen en binnen een uur op locatie kunnen zijn. In het dagelijks gebruik gaan er regelmatig zaken kapot, deze worden volgens de afgesproken procedures opgelost. Wanneer mensen andere ervaringen hebben, dan horen wij dat graag. Alleen dan kunnen wij het oplossen. Wij hebben hier op dit moment echter geen signalen van gekregen."

Vernielingen

Verder zegt Zayaz dat bewoners niet betalen voor een kapotte ketel. ,,Deze is overigens niet defect gegaan door vandalisme, wel zijn er vernielingen geweest aan de lift en aan de douches." Leegstandsbeheerder Camelot heeft afgelopen twee dagen niet gereageerd op vragen van het Brabants Dagblad.