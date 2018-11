Niet elke winkel doet mee aan Black Friday: ‘Het voelt niet goed mensen te pushen meer en meer te kopen’

Megakortingen schreeuwen de consument dezer dagen tegemoet. Een extra koopavond in het centrum is daarbij de kers op de taart van Black Friday. Maar sommige winkeliers worstelen met de dag, of doen juist expres niet mee. Het op duurzaamheid gerichte stadstuinwinkel/café Oerwoud laat de uit Amerika overgewaaide kortingsdag met opzet links liggen. ,,Het voelt niet goed om mensen te pushen meer en meer te kopen dan ze nodig hebben”, zegt uitbaatster Larisa Versluis van zaak in de Vughterstraat. ,,Eigenlijk zouden grote ketens dit moeten zeggen, daar wordt flink verdiend. Terwijl er ergens in de productieketen mensen of milieu de dupe zijn. Daarom doen wij niet mee aan Black Friday. Geen extreme kortingen dus, maar bijvoorbeeld juist iets groens cadeau bij een aankoop. Een Green Friday dus.”

‘Niet meedoen is ook statement’

Voorlopig lijkt het animo echter alleen maar te groeien, ook omdat het aantal mensen in de winkelstraat groeit. Maar dat gaat weer ten koste van de marges. Reden dat er door kleine winkeliers ook wordt geworsteld. Een paar deuren verderop doet Sander Heijnsbergen van Daily Poetry ‘waarschijnlijk wel een aantal items in de aanbieding’. ,,Maar we gooien niet de hele collectie in de uitverkoop.” Niet meedoen is ook een statement, ziet hij. ,,Maar een nadeel is dat je ook niet verkoopt. Vorig jaar werd er letterlijk in de winkel gevraagd hoeveel korting hier was. Was het eerst iets van de grote ketens, nu zie je dat ook kleine ondernemers meedoen.” Sowieso begint de sale bij Daily Poetry later dan bij andere ketens. ,,Ik zeg altijd: pas na kerst gaan de kerstballen in de aanbieding. Winterkleding is al aanbieding als de winter nog begint.”