Niet 'hakken' maar meestuiteren op de bank tijdens Hardcore Therapy

DEN BOSCH - Vanwege de coronacrisis heeft organisator Art of Dance de 25ste editie van de Masters of Hardcore, die aanvankelijk voor zondagnacht in de Brabanthallen stond gepland, (voorlopig) verschoven naar zaterdag 5 september. Om de vele duizenden hardcorefans een hart onder de riem te steken, vond ter plekke wel de Hardcore Therapy Livestream plaats. Uiteraard zonder publiek, maar mét vijf toonaangevende artiesten die allen in hun uppie uit hun plaat gingen.

Op de vrijwel lege en verlaten Mainstage in de Brabanthallen in Den Bosch, waar slechts een booth met vier draaitafels stond opgesteld, opende Re-Style het online feest dat volledig coronaproof was. Art of Dance had alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen, met de strikte adviezen van het RIVM als leidraad. Behalve dat de artiesten bij elkaar uit de buurt bleven, werd de booth na elk optreden grondig schoongemaakt en gedesinfecteerd.

Lege zaal

En op enkele lieden na - zij die verantwoordelijk waren voor beeld, licht en geluid - was er verder niemand aanwezig in de zaal. “Ik vond het héél vreemd, zoiets heb ik nog niet eerder meegemaakt. En dat terwijl ik al achttien jaar in het vak zit”, reageerde Mathijs Maas(34) oftewel Re-Style na afloop.

,,Maar ja, ik heb me wel voor de volle honderd procent gegeven. Dat gebeurde eigenlijk al gelijk bij de eerste track Leap of Faith, een behoorlijk emotierijk nummer dat ik samen met Korsakoff heb gemaakt. Alsof ik voor een volle zaal optrad, lekker de beuk erin! Eenmaal in die rol deed ik er af en toe een schepje bovenop door te spelen met de volumeknoppen.”

Witte masker

De oorspronkelijk uit Italië afkomstige Mad Dog bracht even later Magnum Opus, the anthem van deze jubileumeditie, ten gehore. Iets later dan gepland nam Angerfist -Danny Masseling volgens de burgerlijke stand - met zijn karakteriserende witte masker plaats achter de knoppen. ,,Een dj-set zonder publiek is apart. Je bent immers gewend feedback van de mensen te krijgen. Mede door de verlichting kreeg ik wel het gevoel dat sprake was van een ‘echte’ gig. Dat was top.”

Hij vervolgt: ,,Masters of Hardcore is hét indoor hardcore event van de wereld. Let op: op 5 september gaat het keihard los, harder dan gebruikelijk. Vanwege het virus zijn mensen zich van het besef doordrongen hoe het is om dit soort superevents te moeten missen.”

Michael Augustus alias Deadly Guns die als vierde optrad, had een beetje moeite met de omstandigheden. “Bizar, normaal zweep je het publiek op, dat kon nu niet. Vanzelfsprekend heb ik er het beste van proberen te maken.” Partyraiser sloot omstreeks middernacht af.

Livestream

De Hardcore Therapy Livestream is via Youtube en Facebook door vele duizenden fans in buiten- en buitenland gevolgd. Een van hen was Bobbie van den Bosch(22) uit Tilburg. ,,Gaaf dat de organisatie dit mogelijk heeft gemaakt. Ik zat thuis in m’n eentje te genieten van alle vette muziek die voorbijkwam. Best opmerkelijk dat de dj’s onder deze omstandigheden zo uit hun dak gingen. Of ik nog gehakt heb? Nee, dat doe je niet snel alleen. Maar als het event straks doorgaat, haal ik de schade dubbel en dwars in. Ik ben klaar voor mijn derde Masters.”

