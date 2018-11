Niet Joris’ Kerstboom, maar wel All You Need Is Love Kerstspecial in Den Bosch

De precieze invulling is volgens Van der Geld nog niet helemaal duidelijk, maar een onderdeel van de kerstspecial in Den Bosch is in ieder geval de stewardessendans. Vast onderdeel van de jaarlijkse kerstspecial op tv voordat presentator Robert ten Brink zijn buitenlandse gasten op Schiphol gaat ophalen. Van der Geld: ,,Een dergelijke choreografie wordt ook in Den Bosch uitgevoerd. Ook de All You Need Is Love-caravan is aanwezig. Het speelt zich af in het weekend van 15 en 16 december.’’