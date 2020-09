Niet makkelijk te achterhalen wie tienduizenden sperziebonen verloor op A65, Rijkswaterstaat zit met dikke rekening

Man vrij na te zijn opgepakt voor beschieten Bossche woning

10:20 DEN BOSCH - De 31-jarige man uit Ammerzoden die zondag is aangehouden in verband met een schietincident bij de Bossche Hadewychstraat is inmiddels naar huis. De politie liet hem woensdag naar huis gaan voordat de recht-commissaris zou beslissen of hij langer opgesloten zou moeten blijven.