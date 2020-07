Niet naar Verweggistan maar gewoon lekker naar de Kemping

DEN BOSCH - De Kemping van Den Bosch is dik een week geleden neergestreken op het grasveld bij het Wilhelminaplein. Overdag heb je er de mogelijkheid jezelf op allerlei manieren te vermaken, alléén overnachten is taboe.

Op reis naar Mexico of Thailand zit er even niet in, dan maar op vakantie naar een oord ergens dichtbij. Wat is er dan mooier in je eigen stad een relaxte camping met diverse creatieve verzinsels aan te treffen? Om het prozaïsche gehalte van de episode te versterken worden de gasten bij een slagboom uitgebreid verwelkomd.

,,Bienvenue, je suis l’hôtesse du camping”, begint Shirley Lammers. Voordat de gasten naar een ‘mooi’ plekje worden geleid, krijgen ze info over de toeristische attracties in de omgeving en een aantal praktische zaken. Toiletteren is geen probleem, wél dien je daarvoor naar een speciale sleutel -hangend aan een toiletrol- te vragen.

Volledig scherm Shirley Lammers, l'hotesse du camping, weet wel hoe je de campinggasten moet ontvangen © Chris Korsten

Snel wordt duidelijk dat het campingmanagement z’n best heeft gedaan om te zorgen dat de stadsprimeur, onderdeel van de Bossche Zomer, een succes wordt. Zo zijn er twee jeu de boulesbanen en een kubb-baan aangelegd. Onder twee hippe sheltertenten is iedereen voorzien van een hapje en drankje, iets wat ook elders op het terrein mogelijk is. Quinta de Vries vermaakt zich uitstekend: ,,Van nature ben ik geen campingtype, méér een bootjesfreak. Vooruit, dit is dan het haventje waar we zijn aangemeerd.”

Rundhausen am Dummel

Maike van Lieshout en Ilse van den Boom -allebei kapper- zitten met bankier Martijn van Wessel triomfantelijk rond een met bierflesjes gevulde leenkoelbox. ,,Super chill hier. Of we binnenkort nog weggaan? We wilden naar Kroatië gaan, maar de status van dat land is opeens code oranje geworden. Het plaatsje Rundhausen am Dummel staat nu bovenaan het lijstje. Dáár organiseren ze deze zomer van alles, dus dat komt wel goed”, weet Van den Boom.

Volledig scherm Op een camping mag een droogmolen niet ontbreken. V.l.n.r. Jacques van Geffen ("Wat doe je met die beha Jacques?"), en de campingmanagers Annelore van Hoeckel en Eva van Diemen © Chris Korsten

Geen grap, even verderop bevindt zich kapper nummer drie: Stijn Gorman. Wie om een knipbeurt verlegen zit, kan bij hem terecht in z’n pop-up kapsalon die is gemarkeerd met een typische barbershoppaal. ,,Over klandizie heb ik niet te klagen. De coronakapsels? Die zijn niet meer aan de orde.”

Kampioenschappen bierkratjesstapelen

Achter twee caravans, waarvan er een dienst doet als ‘Kempingwinkel’, is een trio bezig de was aan een droogmolen te hangen. Een van hen is Jacques van Geffen, mede-eigenaar van BUURT, die zich schaamteloos ontfermt over een rode beha.

Het zou geweldig zijn als dit event elke zomer terugkeert.

Zijn etablissement is evenals Eetbar DIT, De Spijsbereiders en het Bredase Kaat&Co verantwoordelijk voor het initiatief. ,,We hebben met de gemeente nog niet gesproken over de toekomst. Het zou geweldig zijn als dit event elke zomer terugkeert. Dit beperkt zich niet tot de horeca, een bont activiteitenpallet vormt het geheel. Zelfs Theaterfestival Boulevard gaat hier aan de slag. Ook de kids hoeven zich niet te vervelen”, onderstreept Van Geffen. Terwijl hij dit zegt geven de broertjes Casper en Floris Meeuwssen zich over aan de Bossche kampioenschappen bierkratjesstapelen.

Volledig scherm Er gebeurt van alles op de Kamping, zoals de Bossche kampioenschappen bierkratjesstapelen © Chris Korsten

Wat vindt de buurt van het initiatief? ,,We hebben nergens last van. Geen lawaai, geen troep, geen parkeerproblemen. We vinden het juist prima dat op dit doorgaans saaie plein eindelijk iets leuks gebeurt”, concluderen Ron en An Martherus.

Volledig scherm Onderonsje tussen vrienden. Links Pieter van den Brand uit Vinkel © Chris Korsten