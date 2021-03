Niet nog eens aan tafel over plannen Oranjeboulevard, schooldirectie trekt boetekleed aan

Binnenstadsring

Vraagtekens

Consternatie

Raakt de school niet

Kâhya probeerde nog tijdens de discussie helderheid te scheppen. ,,De school heeft een jaar geleden al aangegeven niet mee te willen praten in een werkgroep. En tussendoor zijn ze op de hoogte gehouden van de plannen.’’ Schooldirecteur Lieshout bevestigt een dag later de woorden van de wethouder. ,,Wij hebben inderdaad aangegeven niet mee te willen praten omdat het onze school niet zo zou raken. En we zijn op de hoogte gehouden.’’

Toch grote zorgen

Waarom dan toch in de laatste minuten een brief? Lieshout: ,,Omdat we het complete plan pas vorige week hebben ontvangen. En we toch grote zorgen hebben over de Alfons Diepenbrockstraat. Wij willen wel dat die wordt aangesloten op de Koningsweg, maar vragen ons af of dit niet veiliger kan. En ook de snelheid op de Van de Does de Willeboissingel baart ons zorgen. Daar willen wij met de omwonenden en de gemeente nog een keer over spreken.’’