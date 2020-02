‘Niet serieus’, veteranen Ouwestomp wijzen noodbungalow Pelssingel af

Fontys groeit en vooral bij opleidin­gen tot leraar basisonder­wijs en toegepaste psycholo­gie

17:19 DEN BOSCH - Fontys Hogeschool zag het aantal eerstejaars in het afgelopen jaar met 6 procent stijgen. Dat is ruim boven het landelijk gemiddelde van 2,8 procent. Het gaat om 11.066 studenten die vooral geïnteresseerd zijn in de opleiding tot leraar in het basisonderwijs en de opleiding toegepaste psychologie.