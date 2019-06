Niet te snel met nieuwe hotelkamers in Den Bosch

In de discussie over de hotels, Bed and Breakfast (B&B) én Airbnb (woningverhuur) gaf Hoskam aan dat er vooral nieuwe regels gemaakt worden om te voorkomen dat Den Bosch op Amsterdam, Barcelona of Venetië gaat lijken. ,,Het overnachten in de stad kan niet onbeperkt groeien en we moeten bewoning in de binnenstad beschikbaar houden. We willen beschermen wat we hebben, maar ook ruimte bieden aan de markt.’’