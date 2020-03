‘Niet te spastisch over coronavirus doen’ tijdens borduren tegen eenzaamheid in Den Bosch en Vught

,,Samen handwerken geeft een geluksgevoel”, legt Van den Heuvel uit. ,,We willen de eenzaamheid onder ouderen verzachten. Borduren is een middel om senioren samen te brengen. We nodigen de senioren op zes locaties in Den Bosch en Vught uit om mee te doen. Dat hoeft niet alleen met borduren. Ik kan me voorstellen dat senioren bijvoorbeeld samen willen schilderen. Er zullen bij het borduren vooral vrouwen aanhaken, maar ook mannen kunnen een verhaal vertellen, muziek maken, gezellig komen kletsen, een kopje koffie of thee komen drinken. Er ontstaan zo nieuwe vriendschappen.”

Niet te spastisch over coronavirus

Coördinator Birgit Blanken van stichting ‘Met je Hart’ heeft het tijdens de openingsbijeenkomst over het coronavirus. ,,We moeten er niet te spastisch over doen, maar wel aandacht voor hebben”, zegt ze. ,,Begroet elkaar met je ellebogen, was je handen met zeep, blijf thuis als je verkouden bent, stop het draadje van je naald niet in je mond, maar gebruik een willemientje of draaddoorsteker.”

Het textielwerk vormt straks één van de 26 muzen van kunstenares van den Heuvel. In dit geval een levensgroot portret van Albert Caron met een plattegrond van Den Bosch in zijn handen. Hij is samen met Anne initiatiefnemer van het project. ,,Een hele eer dat tientallen mensen mij de komende maanden gaan borduren”, zegt hij. ,,Ik kom uit Amsterdam, maar ik heb Den Bosch al veertig jaar in mijn hart en straks letterlijk in mijn handen gesloten.”

Eerste steken

Wethouder Huib van Olden zette maandagochtend in Den Bosch de eerste steken voor het textielkunstwerk. ,,We gaan concreet iets doen tegen eenzaamheid”, zegt hij in zijn woordje vooraf. ,,Wat moet ik vandaag leren om te voorkomen dat ik straks zo eenzaam ben dat mijn kinderen mij even niet zo leuk gaan vinden? Zo hard is het.”

Eigen keukentafel