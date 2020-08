Niet veel carnavalsvolk op 11-11, Bossche cafés hoogstens een paar uur open

Over elf weken is het de elfde van de elfde, ook voor carnavalsminnend Oeteldonk een heilige datum. Maar wat is heilig in deze tijd? De horeca in Den Bosch gaat op maandag 7 september met de gemeente in overleg. En willen daarbij kijken of er toch nog iets mogelijk is. ,,We moeten kijken of we iets kunnen regelen, want als we dat niet doen en de horeca niet op slot gaat komen de mensen toch in kiel naar de stad’’, menen Otto van den Groenendaal (Pumpke) en Loek de Graauw (Smidse) van Horecavereniging 11-11 namens zo’n zestig uitbaters in de stad.