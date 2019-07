Nieuw afvalplan voor Den Bosch op komst

Eens in de vijf jaar houdt de Afvalstoffendienst aan de Treurenburg in Den Bosch een open dag voor het publiek. Dat was zondag en vele honderden belangstellenden kwamen kijken naar het scheiden van glas, hoe vuilniswagens zonder vuilnisman grijze containers legen, hoe succesvol de kringloop werkt en hoe het bedrijf met 170 medewerkers gebruik maakt van biogas en houtsnippers en zo ook denkt aan andere milieudoelstellingen.

Bruin- en witgoed verwerken

Terwijl er volop rondleidingen werden gegeven langs allerlei onderdelen zoals het verwerkingspunt van wit- en bruingoed en de geur van vers afval goed te ruiken was in de hal waar de vrachtwagens de reststromen lossen voor de vervoer naar de AVR-verbrandingsoven in Duiven, waren buiten kinderen bezig met containerracen en werden machines gedemonstreerd, zoals de glasscheider.

Quote Wij zijn begonnen als renigings­dienst maar zijn een inzamelbe­drijf geworden Michel de Jong, Hoofd Afvalstoffendienst Den Bosch

In de kantine van de Afvalstoffendienst Den Bosch vertelt hoofd Afvalstoffendienst Michel de Jong: ,,We bestaan nu 120 jaar en hebben een enorme evolutie meegemaakt. Vanuit hygiëne gingen we toen reinigen omdat er ziekten uitbraken in steden. Daarbij kwam werk van het schoonmaken van riool, kolken én vegen van straten. Dat zit nu allemaal bij de afdeling beheer en openbare ruimte van de gemeente. Wij zijn het inzamelbedrijf geworden.”

Volledig scherm In 1997 nam Den Bosch afscheid van de vuilniszak en kwamen de containers © Archief Afvalstoffendienst

De Jong weet nog dat in 1997 de afvalzak werd afgeschaft en de containers kwamen. ,,Het papier werd al langer apart ingezameld, het glas, kleding en de laatste tijd ook plastic, blikjes en drankkartons. Voor die laatste inzameling hebben we nu brengsystemen in Den Bosch. In Vinkel en Nuland een haalsysteem. Maar dit inzamelen is nog niet zo succesvol. Zestig procent van PMD is goed bruikbaar, maar in veertig procent zit nog van alles wat er niet thuishoort. Daar moet een hoogwaardiger inzamelsysteem voor komen.”

Volledig scherm Ophalen van plastic, metaal en drinkkartons (pmd). © Domien van der Meijden

De Afvalstoffendienst werkt aan een nieuw afvalplan voor de stad Den Bosch. ,,Ik zie wel heil in het Udense model om zonder diftar eenmaal per vier weken restafval in te zamelen en elke week GFT en PMD. Nu is Den Bosch een grote stad die een andere afvalaanpak vergt dan wellicht Uden. Maar dat nieuwe systeem werkt in Uden prima. Ze zitten er nu al op 100 kilo restafval per persoon per jaar. In Den Bosch zitten we nog boven de 200 kilo. We hebben dus nog heel wat stappen te zetten. Maar wel op een manier dat wat we met het beter gescheiden inzamelen ook hoogwaardig hergebruik veroorzaken. Anders heb je er nog niet zoveel aan.”

Volledig scherm Vindingrijk verkoopt tweedehands spullen, de hoogste vorm van hergebruik voorkomt een afvalberg. © Domien van der Meijden

Ook kringlopen vindt De Jong erg belangrijk. ,,Papier wordt nu al succesvol zeven keer opnieuw gebruikt. Bij glas gaat het ook uitstekend en kleding ook. Belangrijk is dat we de hoogste vorm van hergebruik aan de voorkant al beet pakken. Dat doen we met de Repaircafés, kringloopbedrijven zoals Vindingrijk en Het Goed. Alles wat een tweede leven krijgt, komt niet bij het afval terecht.”

Nascheiding op de langere termijn