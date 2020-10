Nieuw bestuur voor de Poort mét jongeren: met Poort-bloed in de aderen

Het nieuwe bestuur gaat voor een zelfstandig jongerencentrum met behoud van de de Poort-methode. Dat plan moet wel worden afgestemd met jongerenorganisaties PowerUp 073 en Hambaken Connect, schrijft het nieuwe bestuur in een brief aan onder meer de gemeenteraad. ,,Het nieuwe bestuur is in een paar weken bij elkaar gezocht", zegt Kasper Kiel. ,,Nadat het laatste bestuur er definitief mee is gestopt. Dat had nog een nieuw plan bij de gemeente ingediend. Maar dat is afgewezen.”

Jongerenwerkers minder

Tot die samenwerking heeft het Bossche gemeentebestuur de Poort eerder gedwongen. Twee jongerenwerkers die bij de Poort waren gedetacheerd vanuit Farent, werden teruggehaald. Daarmee kwam het voortbestaan van het jongerencentrum serieus in gevaar. Dat leidde tot protestacties van jongeren. Bovendien gaf het toenmalige bestuur de opdracht terug aan de gemeente om het met zo weinig menskracht zijn taak niet kon uitvoeren.

Wens gemeenteraad

Na behoorlijk wat politiek gekrakeel ging de gemeenteraad wel akkoord met het terughalen van de twee jongerenwerkers. Maar kreeg wethouder Ufuk Kahya ook de opdracht om de kern van de Poort, jongerenwerk mét en door jongeren, overeind te houden. Door in ieder geval vier jongeren bestuurlijk verantwoordelijk te maken, zegt het nieuwe bestuur in ieder geval aan die wens van de gemeenteraad te voldoen.

Op dit moment is de overdracht van taken door het vertrekkende bestuur. De nieuwe bestuursleden, onder leiding van voorzitter Stef van den Broek, willen daarna in gesprek met de gemeente en de andere jongerenorganisaties in Noord.

Vertrouwde plek

Het nieuwe bestuur heeft er vertrouwen in dat er nu een prima basis ligt voor de continuering van het jongerenwerk vanuit De Poort. ,,We gaan nu in gesprek met de gemeente en andere instellingen. Met een open mind. We zullen zien wat er de komende weken mogelijk is", zegt bestuurslid Kasper Kiel die eerder voorzitter van de Poort was.