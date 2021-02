Nieuw Bosch stedelijk overleg bewoners: niet praten over laaghangend fruit

Aswoensdag in Sint-Jan heel anders: Geen kruisje op voorhoofd, wel as over het hoofd

17 februari DEN BOSCH - De coronaregels hebben ook gevolgen voor Aswoendag. Het Vaticaan heeft het gedetailleerd beschreven. Toch gaat het er in de ene kerk anders aan toe dan in de andere. ,,Ik ben niet voor een soort snelbuffet’’, zegt plebaan Vincent Blom over de aanpak van Aswoensdag in de Sint-Jan.