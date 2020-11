‘Nieuw’ gezondheidscentrum moet wijken voor Bossche Stadsdelta: ‘We zijn pas net begonnen’

Bert Pauli gaat in Vught peilen welke politieke samenwer­king op de meeste steun kan rekenen

20 november VUGHT - Oud-gedeputeerde in de provincie Noord-Brabant Bert Pauli gaat op initiatief van Gemeentebelangen met alle raadsfracties in Vught in gesprek. De partij bleef bij de herindelingsverkiezingen van afgelopen woensdag de grootste en neemt nu het voortouw.