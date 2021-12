Nieuw hotel in Den Bosch is bijna klaar: zo komt The Den eruit te zien

Kleinere plakplaat­jes van duizenden euro’s, postzegels verzamelen is helemaal weer hot

DEN BOSCH - Wie dacht dat postzegels stoffig zijn is nog nooit bij de postzegeltentoonstelling Hertogpost in Den Bosch geweest. Postzegels vertellen al sinds 1837 verhalen. ,,Een postzegel is een klein schilderijtje.” Geschiedenis en cultuur op een heel klein oppervlakte.

16 december