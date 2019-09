Nieuw initiatief: Podium Jazzwerkplaats

DEN BOSCH - Jazzwerkplaats Den Bosch komt met een nieuw initiatief: Podium Jazzwerkplaats. Een keer per maand, op een zondagmiddag, worden gasten uit de jazzwereld uitgenodigd om meer te vertellen en te laten horen over hun eigen muziek of hun inspiratiebronnen. De eerste editie vindt komende zondag plaats. zangeres Sanne Rambags is dan met haar trio Mudita te gast. Het trio heeft met haar album Listen To The Sound Of The Forest de Edison Jazz Vocaal Nationaal 2019 gewonnen.