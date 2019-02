Nieuw Mingus-fonds voor jazz en geïmproviseerde muziek in Brabant

B en W Den Bosch: sobere Kaaihal voor vijf jaar

17:48 DEN BOSCH - De gemeente Den Bosch is in gesprek met de Verkadefabriek en het Theater aan de Parade over een goedkopere, sobere en demontabele nieuwe Kaaihal voor een periode van vijf jaar op de Tramkade. Het niet innen van huur van de grond en parkeeropbrengsten is ook bespreekbaar.