Nieuw restaurant in pand Croy, Grand Café Moeke opent dit voorjaar op de Pettelaarse Schans

Door Bart Gotink

,,Een goede locatie, dichtbij de stad en goed bereikbaar vanaf de snelweg", antwoordt Eelco Kuijpers op de vraag waarom Moeke voor deze locatie gekozen heeft. ,,Het is een mooi landelijk stukje omringd door water en groen. Heerlijk om te wandelen en op het terras te zitten.”

Moeke is straks zeven dagen in de week open van 's morgens vroeg tot in de avond. ,,We willen een tweede huiskamer zijn", stelt Kuijpers van Meyer beheer, die de formule van Moeke uitbaat. En dus maakt het niet uit of je voor ontbijt, koffie of diner komt. ,,De kaart kenmerkt zich door herkenbare gerechten, zoals bijvoorbeeld hamburgers, waarbij rekening wordt gehouden met het seizoen. Ook zijn er wisselende specials.”

Volledig scherm Restaurant Croy in Den Bosch. © Marc Brink/BD

Terras ook uitgebreid

Moeke heeft al een aantal vestigingen in onder andere Enschede, Delft, Rhenen, Breda en Nijkerk en opent dit jaar ook zaken in Scheveningen en Nijmegen. Den Bosch wordt daarmee de achtste vestiging van Moeke, vertelt Kuijpers. Het pand van 650 vierkante meter wordt eerst nog wel onder handen genomen. ,,De hele binnenkant wordt verbouwd. De vorige zaak zal straks niet meer herkenbaar zijn.” Ook het terras wordt wat vergroot, stelt Kuijpers. De planning is om in het voorjaar open te gaan. ,,Wanneer dat precies wordt, is onder meer afhankelijke van de verbouwing, dus specifieker kan ik niet worden", aldus Kuijpers.