Nieuw Smakenrad gaat draaien op de Pettelaarse Schans. En sterrenchefkoks zorgen voor diners

Het vorige Smakenrad draait sinds enkele weken op het Chasséveld in Breda en verhuist daarna naar de Rai in Amsterdam. In het gevaarte dat eind juni in Den Bosch wordt opgebouwd hangen 36 gondels. Volgens de coronaregels mag een huishouden van een viertal personen in dezelfde gondel zitten. In andere gevallen kunnen tweetallen terecht in de gondels waarvoor net als vorig jaar volgens een tijdslot moet worden gereserveerd.