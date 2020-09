Nieuw speelveld in kasteelpark Empel: 'Buiten spelen maakt iedereen vrolijk’

EMPEL - Wijkmanager Ronnie van Gaal is best trots op wat er nu gerealiseerd wordt in het kasteelpark in Empel. Hij ging begin dit jaar in overleg met Empelaren nadat een van de jongeren had gevraagd of er niet een basket kon komen. ,,Het bestaande speelveld was niet meer dan een grasveld. Wat best veel werd gebruikt. Ik dacht: misschien kunnen we er net iets meer van maken. Zeker omdat het zo centraal ligt."