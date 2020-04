Nieuw Theater aan de Parade ‘kan monumentaal worden’

Architect Patrick Fransen van NOAHH | Network Oriented Architecture presenteerde donderdagmorgen voor het eerst sinds drie maanden de verder uitgewerkte plannen voor het nieuwe theater. ,,Een theater met een relatie met de Sint-Jan en de binnenstad. Met kleuren en materialen die al in de omgeving aanwezig zijn. Dat is met het huidige pand niet het geval, de kleur van de baksteen van nu wijkt volledig af van de omgeving.’’

Geen oordeel over bestemmingsplan

De commissie, die onder meer de aanzicht(en) en materialen moet beoordelen en dus niet oordeelt of de bouw binnen het bestemmingsplan valt, concentreert zich vooral op de uitstraling van de nieuwbouw. ,,Het is altijd gek om een theater in een beschermd stadsgezicht te bouwen’’, schetste commissielid architect Peter van Velzen.

Eigentijds en trendy

,,Een theater is altijd een bijzonder gebouw, kijk maar naar Carré in Amsterdam met een hoge koepel tussen monumentale panden. Het ontwerp voor de Parade past, is eigentijds en kan trendy zijn’’, aldus Van Velzen.

Twijfels over gevel

Commissielid Ilse Boost sloot daarbij aan. ,,Een theater is geen huis en mag een andere uitstraling hebben dan andere panden in de stad. Het nieuwe theater kan een heel waardevol gebouw worden.’’ Boost had wél haar twijfels over de brede gevel aan de Parade zelf. ,,Het gebouw valt uit drie delen uiteen omdat de buitenkanten dicht zijn en het middendeel met glas open is. Dat is een beetje jammer.’’