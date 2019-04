Nieuw trapveldje bij Slot Haverleij: ‘Nu ga ik zeker veel hockeyen‘

Straks huis huren bij JOOST en niet meer bij St. Joseph of Kleine Meierij

13:14 BOXTEL/ROSMALEN - JOOST. Thuis in de Meierij. Dat is de naam die de huidige woonstichtingen St. Joseph uit Boxtel en Kleine Meierij uit Rosmalen aannemen na hun fusie. Die heeft op 1 juli van dit jaar plaats. De beide corporaties beheren samen zo’n 7.500 huurwoningen in de kernen rond Den Bosch.