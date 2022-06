Nieuw watertappunt Taxandriaplein ‘welkome aanwinst’ voor buurt

Gelukkig getrouwd Trouwen op vrijdag? De pastoor wilde het huwelijk van diamanten paar De Cort niet voltrekken

Het had niet veel gescheeld of Johan (83) en Marian (81) de Cort-Nolte waren niet getrouwd. Toen ze uiteindelijk toch verkering kregen, gooide de pastoor nog bijna roet in het eten. Maar nu kijken ze terug op zestig jaar huwelijksgeluk.

15 juni