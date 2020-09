Nieuw woonzorgcentrum voor senioren in Den Bosch moet eind 2021 klaar zijn

video Jawel, de Vinkelse molen draaide weer, na ruim 50 jaar!

20 september VINKEL - ‘Dieje meule kumt er noit.’ Het was lange tijd de meest gehoorde uitspraak als het over de herbouw van de Vinkelse molen ging. Maar toch was het vandaag zover, Molen de Zwaan in Vinkel is geopend en klaar om graan te gaan malen, een kroon op het werk van het bestuur en ruim honderdvijftig vrijwilligers.