Nieuw-Zeelander (19) die Rosmalenaar David in zijn camper mishandelde krijgt negen maanden huisarrest

David en zijn vriendin kampeerden op 3 augustus vorig jaar langs de weg in een plaatsje in het noorden van Nieuw-Zeeland. Midden in de nacht werden ze plotseling aangevallen door een omwonende. Vooral de Rosmalenaar kreeg het zwaar te verduren. ,,Ik voel het ritme van de klappen op mijn hoofd nog als ik eraan terugdenk‘’, zei David in april dit jaar al tegen het Brabants Dagblad. Hij kampt ook nog altijd met een post-traumatische stress stoornis, zo werd in de rechtszaak gezegd.