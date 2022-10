Nieuwbakken D66-fractievoorzitter stopt al: ‘Niet langer te combineren met gezin én werk

Verlijsdonk neemt naar verwachting in de eerstvolgende raadsvergadering op 3 november afscheid. Dan wordt ook zijn opvolger benoemd. Verlijsdonk kwam bij iedere gemeenteraadsvergadering goed beslagen ten ijs, was D66-gemeenteraadslid en sinds februari fractievoorzitter.

Zijn raadszetel opgeven, was geen gemakkelijk besluit. ,,Ik ben nu bijna twee jaar raadslid in onze mooie gemeente en heb er in die tijd alles aan gedaan om het raadslidmaatschap te combineren met mijn gezin en werk. Maar uiteindelijk heb ik toch moeten concluderen dat de offers die het raadswerk vraagt, te groot zijn. Vooral ook van mijn vrouw, want zij moet thuis steeds de gaten dichtlopen als ik voor de raad op pad ga. Ook met mijn werk knelt het regelmatig. Ik ga het raadswerk zeker missen, want ik vind het uitdagend, belangrijk en bovendien erg leuk. Elke keer als ik in onze prachtige raadszaal het woord mag voeren, voelt het toch als een hele eer om onderdeel te zijn van die lange democratische traditie”, aldus de Vughtenaar.