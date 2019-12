Nieuwbouw van Koning Willem I College start in januari: ‘Uniek gebouw in Nederland’

Boerderij Peerke Mulders heeft ook emotionele waarde, dus behouden

19:42 ROSMALEN - Boer Peerke Mulders was een bekend figuur in Rosmalen en omgeving. De boerderij van de ruim twee jaar geleden overleden Peerke (97) aan de Maliskampsestraat 88 moet behouden blijven. Daar praat wethouder Roy Geers over met de nieuwe eigenaren.