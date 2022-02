Nieuwbouw voetbalclub Zwaluw Vught duurt langer dan verwacht

VUGHT - Een spiksplinternieuw sportcomplex bouwen in een tijd dat de bouwkosten maar blijven stijgen. Dat is een lastige opgave blijkt ook bij voetbalvereniging Zwaluw VFC in Vught. De bouw was al ruim een jaar vertraagd maar ook de nieuwe datum, augustus/september van dit jaar, lijkt niet te worden gehaald.

Volgens wethouder Yvonne Vos betreft het een lang traject. ,,De bouw was voorlopig gegund aan een aannemer maar er moest worden bezuinigd en dat lukte niet. Dus is afscheid genomen van deze aannemer en nu is de club met een tweede aannemer in gesprek. Hopelijk komen ze daar wel samen uit.”

De droom van de club was om in mei 2021 het nieuwe complex te openen én het 90-jarig jubileum te vieren. Dat lukte mede door corona niet. ,,Máár het komt goed”, liet clubvoorzitter Jacco de Koning eerder al weten. Hij stelde een nieuwe datum: augustus/september 2022. Ook dat lijkt niet te gaan lukken. De Koning wil er niet veel over kwijt: ,,We zijn op dit moment aan het finetunen en in afwachting van offertes”, reageert hij.

Voetbalcomplex is verouderd en toe aan vervanging

Het huidige voetbalcomplex aan de Kikvorsch in Vught is zo’n dertig jaar oud en aan vervanging toe. Voor 2,7 miljoen wil Zwaluw VFC twintig nieuwe kleedkamers met douches, toiletten, opslagruimtes, een technische ruimte, een secretariaat, een bestuurskamer en een kantine met keuken bouwen. De club is zelf bouwheer van het nieuwe ‘Zwaluwnest’ waarvoor de gemeente Vught 1,7 miljoen euro op tafel legt én voor één miljoen garant staat in de vorm van een lening die de voetbalclub afsluit bij BNG Bank.



