Nieuwbouw WeenerXL ondanks corona op koers, na vakantie begin bouw duurzaam complex

Burgemees­ter Mikkers stoeit over het Den Bosch van ná de coronacri­sis

7:35 DEN BOSCH - Voor burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch is 'geld niet dé oplossing om de crisis ná het cornavirus te bestrijden'. ,,Dit is geen rimpeling, we moeten diep door vlees snijden. De impact is veel groter, want wat gaat dit in de toekomst betekenen voor de economie, voor de cultuur en voor de kwetsbare mensen? Ik kan nu nog geen scenario's voor de toekomst geven omdat er nog zoveel onduidelijk is en al helemaal geen financiële consequenties op een rij zetten als ik ze niet waar kan maken.’’