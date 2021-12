Nieuwe academisch directeur JADS: ’data steeds belangrijker’

Wintercir­cus Pallasso wordt uitgesteld door verlengde lockdown, kaartver­koop stilgezet

DEN BOSCH - Wintercircus Pallasso had een groot feest moeten worden, maar voorlopig moeten mensen die een kaartje hebben gekocht wachten. Het circus dat van 17 december tot en met 9 januari bij Sportiom in Den Bosch had moeten staan, wordt uitgesteld.

14 december