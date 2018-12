Nieuwe app tegen voedselverspilling in Den Bosch: ‘Fijn dat brood niet de kliko ingaat’

In Den Bosch doen sinds de lancering tien locaties mee, van het Mövenpickhotel tot Shell en van Ekoplaza tot Monkey Coffee. Via de app worden gedurende de dag de boxen aangeboden, die eind van de dag opgehaald kunnen worden. Wat erin zit, weet de persoon die de doos koopt van te voren dus ook nog niet: het gaat tenslotte om producten die over blijven.



,,En dat is dus elke dag verschillend", vertelt Dennis Schoenmaker van Meneer de Bakker, gevestigd Achter Het Verguld Harnas. Ze doen nu een klein maandje mee, en zijn enthousiast. ,,We vullen doordeweeks ongeveer vier dozen, in het weekend zes. Die zijn altijd uitverkocht. Het is fijn dat mensen het komen halen, in plaats van dat we het weggooien.” Bij Meneer De Bakker stoppen ze voor ongeveer 9 euro aan producten in de doos, die voor 3 euro wordt verkocht. ,,Het is fijn dat we zo ook producten kunnen verkopen voor mensen die het iets minder breed hebben en niet zo snel bij de verse bakker komen. Afgelopen dagen kregen klanten bijvoorbeeld ook een extra sinterklaastaartje.”