Nieuwe award voor startups brengt Indoor Brabant dichter bij het vuur

“Ik hoorde inderdaad tijdens een etentje dat Isabell lovend is”, bevestigt Dutch Masters directeur Marcel Hunze even later. “Zij ziet dat we steeds bezig zijn met verbetering. Of het nou om het eten, de trainingsmogelijkheden of het parkeren gaat. Indoor Brabant kan niet zonder innovatie. We hebben vorig jaar een nieuwe hal en ingang gekregen. Dit jaar zijn er weer stappen gemaakt met milieuvriendelijke ledlampen in de boarding en in de piste. Op die manier kun je de shows nog mooier maken. Twee jaar geleden zijn we begonnen met jurering van dressuurwedstrijden via het publiek. De app is weer verbeterd. Het gaat in 2019 vooral om kleine vernieuwingen.”