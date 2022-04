‘Nieuwe’ bomen op de Parade krijgen een witte stam

Deze maatregel moet voorkomen dat de jonge bast van de bomen scheurt door langdurige blootstelling aan zonlicht en warmte. De onderste meters van de stam worden ingestreken met het bomenwit. Dit voorkomt uitdroging van de stam, maar ook de groei van schimmels.

Het is de bedoeling dat het bomenwit na verloop van tijd vanzelf verdwijnt. Op den duur beschermen de dichtgegroeide boomkronen de stam tegen langdurig zonlicht.

Gemengde gevoelens

,,We passen deze behandeling de laatste jaren vaker toe. Vooral op plaatsen waar jonge bomen langdurig in het zonlicht staan in een stenige omgeving’’, aldus de gemeente.

Helmus Boons van de stichting Boom en Bosch en natuur- en milieuvereniging Het Groene Hart Brabant heeft gemengde gevoelens over de aanpak. Volgens hem kunnen de houten palen ‘niet fungeren als boombescherming‘. ‘,,Bij een confrontatie met een heftruck of vrachtwagen breken ze direct af. Gevolg: scheefstand of erger. Daarnaast worden de boomspiegels naast de palen bij het opbouwen en afbreken van evenementen compleet dichtgereden.’’

Volgens hem is het witten tegen verbranding ‘wel een goed idee’. ,,Met name de lindes zijn erg gevoelig voor verbranding. Deze aanpak is gebruikelijk in Zuid-Europese landen zoals Spanje, Italië en Griekenland.‘’

Volledig scherm In november vorig jaar werden de eerste 'nieuwe' bomen op de Parade geplant. © Roel van der Aa



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.