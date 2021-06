Nieuwe Bossche Diezebrug krijgt delen oude historische Diezebrug, is de bedoeling

Alexander van Hattem van de PVV kreeg met dit voorstel woensdagavond unanieme steun van de gemeenteraad. Bij de ontwikkelingen van de Bossche Stadsdelta (het gebied tramkade-Dieze-Orthenpoort Zuid) is het de bedoeling dat er over de Dieze een nieuwe lage brug komt te liggen. Daar zijn nog wel de nodige onderzoeken voor nodig (met name over de verkeersafwikkeling), maar de lage brug is een van de pijlers van het plan.