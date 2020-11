Nieuwe ‘buitenstad’ krijgt vorm; 2021 hét jaar van zeventiende eeuws Fort Isabella

Agressief bedelen moet verboden worden, vinden Bossche partijen

20 november DEN BOSCH - Bedelaars die mensen lastig blijven vallen, intimideren en meelopen naar de pinautomaat? Dat zou volgend jaar in Den Bosch wel eens afgelopen kunnen zijn. D66, VVD en De Bossche Groenen willen in januari een discussie over een bedelverbod in de gemeente.