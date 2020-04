Nieuwe buren voor tankstation aan Kloosterstraat in Rosmalen

In het bedrijfsverzamelgebouw met 22 units, twintig van 160 vierkante meter en twee van 320 vierkante meter, moeten volgens Bart van Hoof van ontwikkelaar Built to Build Vastgoed BV is er aan de straatzijde plaats voor een of twee showrooms. ,,De kleinere ruimten zijn voor opslag of voor bedrijfjes met kleine bewerkingen.’’ Van Hoof hoopt nog dit jaar te kunnen bouwen.