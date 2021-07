Nieuwe duofietsen voor stichting Fietsmaatjes in Den Bosch ‘Er zijn inmiddels hele mooie verhalen’

,,Uit een potje voor onder andere kwetsbare mensen die na corona weer zin krijgen om lekker naar buiten te gaan”, legt voorzitter Linda Peeters van de stichting Fietsmaatjes Den Bosch uit. ,,Die 1,5 meter afstand houden op de duofiets lukt inderdaad niet. De mensen hadden aanvankelijk mondkapjes op. Bovendien fiets je in de wind in de buitenlucht. De meeste vrijwilligers en gasten, zoals we onze deelnemers noemen, zijn inmiddels ook al twee keer gevaccineerd. De kans op besmetting is dus heel klein. Er is ook toestemming vanuit de Veiligheidsregio’s. We zijn in maart weer voorzichtig begonnen met het in duo’s fietsen.”

Sommige stichtingen in andere gemeenten hebben een scherm tussen de twee fietsers geplaatst. ,,Voor ons not done”, aldus Peeters. ,,Zo maak je amper contact met elkaar. Duofietsen is veel meer dan alleen sportief bezig zijn. Het gaat erom om mensen die bijvoorbeeld bij elkaar in de straat wonen te matchen. Kwetsbare mensen het gevoel geven dat ze er weer bij horen. Er zijn inmiddels hele mooie verhalen. Sommige mensen beleven de dag van het leven.”

De vijf nieuwe duofietsen stonden woensdag in het Zuiderpark. © stichting Fietsmaatjes Den Bosch

Binnen enkele maanden van 15 naar 50 vrijwilligers

Er staan nu tien duofietsen op afgesloten plekken in de stad. Wat anderhalf jaar geleden begon met twee fietsen is inmiddels een netwerk dat over Den Bosch is verspreid. Het aantal vrijwilligers is inmiddels binnen enkele maanden gegroeid van 15 naar zo’n 50 mensen. Die trappen nu voor en met ongeveer 45 gasten. De stichting zoekt nog meer vrijwilligers die elke week een paar uurtjes de tijd hebben.

Stichting Fietsmaatjes wil dat er in de toekomst in elke Bossche wijk een duofiets beschikbaar is zodat nog meer mensen met z’n tweeën een fietstochtje kunnen maken. ,,Liefst twee speciale fietsen per stadsdeel of dorp”, wenst voorzitter Peeters.

De ‘gasten’ zijn volgens voorzitter Linda Peeters van de stichting Fietsmaatjes mensen die van fietsen houden, maar dat door omstandigheden niet meer kunnen of durven. ,,Ze voelen zich bijvoorbeeld niet veilig meer in het verkeer”, aldus voorzitter Peeters zich.

Trapondersteuning

De duofietsen hebben elektrische trapondersteuning. De vrijwilliger trapt en bestuurt de duofiets. De gast kan eventueel meetrappen op het eigen niveau. Volgens de stichting is het duofietsen ‘een fijne manier om mensen met elkaar in contact te brengen en samen in de buitenlucht te bewegen’. ,,De duofiets is erg stabiel en veilig voor iedereen”, aldus de voorzitter.