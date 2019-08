Nieuwe foto's en verdachten rellen na wedstrijd FC Den Bosch - Go Ahead Eagles

Twintig kilo koper gestolen bij spoor Vught: ‘Koperdief­stal rond het spoor is levensge­vaar­lijk’

11:21 VUGHT - De diefstal van twintig kilo koper op het spoorbaan ter hoogte van de John F. Kennedylaan in Vught afgelopen week, is volgens woordvoerder Andy Wiemer van ProRail een hele domme actie. ,,Het is levensgevaarlijk om koper rond het spoor te stelen. Er kan enorm veel spanning op de kabels staan en een verkeerde handeling kan zomaar tot zeer ernstige verwondingen of zelfs de dood leiden", waarschuwt hij.